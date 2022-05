Covid, secondo giorno senza decessi ma lieve aumento dei ricoveri. Oltre 500 nuovi casi

Anche oggi, lunedì 23 maggio, nessun decesso registrato di persone positive al Covid-19. Sono 584 i nuovi casi e 5.972 i test giornalieri effettuati. Il più alto numero di nuovi contagi si registra nella Asl di Bari, sono 203. A seguire Lecce con 125, Foggia con 77, Taranto 69, Brindisi 62, Bat 44. Residenti fuori regione: 2, provincia in definizione: 2

Le persone attualmente positive sono 43.122, di queste 363 (ieri erano 358) sono ricoverate in area non critica e 20 in Terapia intensiva (stesso numero di ieri). Nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Perrino di Brindisi ci sono 12 pazienti con il Covid, 2 in Pneumologia, 2 in Terapia intensiva, Cinque in Area Mista. In Medicina interna a Ostuni 7 e in Pneumologoa 1. Il Post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti.

Dati complessivi

I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 1.121.988, i tamponi eseguiti 10.929.596, le persone guarite 1.070.424, 660 in più rispetto a ieri, quelle decedute 8.442. Casi totali per provincia: Bari 369.397, Bat 98.945, Brindisi 105.120, Foggia 163.672, Lecce 222.535, Taranto 150.355. Residenti fuori regione: 8.391, provincia in definizione: 3.573