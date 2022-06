Covid, altri 3mila nuovi casi: un positivo ogni quattro tamponi. Tre decessi

Sono 3.244 i casi di positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore in Puglia, 13.731 i tamponi eseguiti, 3 le persone decedute. Il più alto numero di nuovi casi si registra nel Barese con 974 contagi, a seguire Lecce con 612, poi Foggia con 601, Taranto con 360, Bat con 346, Brindisi 291. Residenti fuori regione: 45, provincia in definizione: 15.

Le persone attualnente positive sono 31.146, di queste 235 sono ricoverate in area non critica, 10 in terapia intensiva. Nel reparto di Malattie infettive del Perrino ci sono 12 pazienti Covid, in Pneumologia 1, in Area mista 5. In Medicina a Ostuni 3. Nel pot covid di Mesagne 5.

Dati complessivi

I casi totali sono 1.178.082, i test eseguiti 11.287.806, le persone guarite 1.138.337, quelle decedute 8.599. Casi totali per provincia: Bari 387.214, Bat 104.129, Brindisi 109.498, Foggia 173.519, Lecce 233.704, Taranto 157.080. Residenti fuori regione: 9.122. Provincia in definizione: 3.816

Aggiornamento vaccinazioni

Nella Asl di Brindisi finora sono state somministrate 935.191 dosi di vaccino: 342.256 prime dosi, 332.123 seconde, 257.748 terze dosi e 3.064 quarte dosi. In media le dosi somministrate per seduta sono 1.844. Sono 128.336 le dosi erogate dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, di cui 54.861 (42,8 per cento) in ambito ambulatoriale. Il 17,9 per cento (22.991) delle dosi è stato somministrato a soggetti over 80, il 24,5 per cento (31.440) a soggetti con età 70-79 anni, il 24,2 per cento (30.972) a soggetti con età 60-69 anni e il 33,8 per cento (42.933) a soggetti sotto i 60 anni di età. I soggetti fragili rappresentano la categoria a rischio vaccinata prevalentemente (70.849; 55,3 per cento), seguita dai soggetti con età superiore a 60 anni (31.563; 24,6 per cento), dai soggetti con età inferiore a 60 anni (9.633; 7,5 per cento) e da altre categorie (16.291; 12,7 per cento).