Altri 1400 positivi in Puglia in 24 ore. Calano i decessi e i ricoveri

Sono 19 le persone positive al Covid-19 decedute nelle ultime 24 ore in puglia. Ieri erano 321, in totale sono 4072 i decessi legati al coronavirus dall'inizio della pandemia. I nuovi positivi, invece, sono 1418: 610 in provincia di Bari, 64 in provincia di Brindisi, 93 nella provincia BAT, 169 in provincia di Foggia, 198 in provincia di Lecce, 273 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione. 8 casi di provincia di residenza non nota. I tamponi registrati 10530.

I decessi sono così suddivisi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

I pazienti guariti sono 114.497, 955 in più rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 34.250, di questi 1443 sono ricoverati, 6 in meno rispetto a ieri. Dei positivi il 62,6 è asintomatico.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.603.289 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 152.819, così suddivisi: 58.899 nella Provincia di Bari; 16.049 nella Provincia di Bat; 11.258 nella Provincia di Brindisi; 30.178 nella Provincia di Foggia; 13.039 nella Provincia di Lecce; 22.604 nella Provincia di Taranto; 605 attribuiti a residenti fuori regione; 187 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia di oggi, venerdì 5 marzo, è disponibile al link: https://rpu.gl/NOsGL

Situazione ricoveri nel Brindisino

In provincia di Brindisi sono ricoverate complessivamente 93 persone fra gli ospedali di Brindisi e Ostuni. Il nosocomio della Città Bianca ospita 25 pazienti in Medicina interna e 20 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 20 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 10 in Rianimazione. Un decesso oggi in Rianimazione: una paziente di 83 anni. I Post Covid ospitano 13 pazienti a Mesagne e 4 a Ceglie Messapica.