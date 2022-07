Covid, oltre 8mila nuovi casi e aumento dei ricoveri. Tre decessi

Altri 8.559 positivi al Covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore, 26.646 test giornalieri e 3 persone decedute. Il più alto numero di nuovi casi si registra nel Barese con 2651 contagi in un giorno, a seguire la Asl di Lecce con 2000, Taranto con 1164, Foggia 929, Brindisi 920, Bat 722. Residenti fuori regione 142 e Provincia in definizione 31.

Le persone attualmente positive sono 69.564 di queste 414 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 380) e 17 in Terapia intensiva (ieri erano18). Nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Perrino di Brindisi ci sono 18 (ieri erano 16), in Pneumologia 2 (ieri erano 3), in Area mista 16 (ieri 13). In Medicina interna a Ostuni 4 (ieri erano 7). Il Post Covid di Mesagne 7.

Dati complessivi

I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 1.248.515, i tes eseguiti 11.517.871, le persone guarite 1.170.304, quelle decedute 8.647. Casi totali per provincia. Bari: 408.611, Bat: 110.466, Brindisi: 116.602, Foggia: 182.517, Lecce: 249.853, Taranto: 166.156. Residenti fuori regione: 10.258. Provincia in definizione: 4.052