Covid-19: altri 1209 nuovi casi in un giorno in Puglia. Quattro le persone decedute

Sono 1.209 i nuovi casi di positivi al Covid-19 in Puglia registrati nelle ultime 24 ore, 9.166 i test giornalieri eseguiti e 4 le persone decedute. Il più alto numero di nuovi casi si registra nella Asl di Bari con 431, a seguire Lecce con 279, poi Brindisi con 140, Taranto con 147, Foggia con 134, Bat con 64. Residenti fuori regione 9, provincia in definizione 5

Le persone attualmente positive sono 93.689, di queste 526 sono ricoverate in area non critica e 25 in Terapia Intensiva. Dati complessivi: i casi totali ammontano a 1.092.617, i tamponi eseguiti 10.718.303, le persone guarite 990.575, 1269 in più rispetto a ieri. Quelle decedute 8.353.

Casi totali per provincia: Bari 359.001, Bat 97.151, Brindisi 102.458, Foggia 160.063, Lecce 216.377, Taranto 145.957. Residenti fuori regione: 8.140. Provincia in definizione: 3.470