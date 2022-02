Covid, altri 29 decessi in Puglia. Oltre 4mila nuovi casi e più di 5mila guariti

Sono 700.761 i casi di contagi da Covid-19 registrati in Puglia dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi, giovedì 18 febbario 2022, 4269 i casi emersi nelle ultime 24 ore, 32.527 i test registrati e 29 le persone decedute.

Dei nuovi casi il più alto numero si registra nella Asl di Lecce con 1.147, a seguire Bari con 1120, Foggia con 630, Taranto con 553, Brindisi con 395, Bat con 358. Residenti fuori regione 40 e provincia in definizione 26.

Le persone attualmente positive sono 89.736, di queste 722 sono ricoverate in area non critica (una in meno rispetto a ieri) e 62 in Terapia intensiva (ieri erano 66). All'ospedale Perrino di Brindisi ci sono 5 persone su 28 posti letto ricoverate in Terapia Intensiva, 18 su 20 in Malattie Infettive, 10 su 15 in Medicina Interna, 13 su 28 in Pneumologia. Nell'area Covid/pediatrica 14 su 20. Presso l'ospedale di Ostuni ci sono 3 persone su 20 posti letto disponibil in Pneumlogia, 15 su 28 in Medicina Interna. Il Post Covid di Mesagne ospita 11 pazienti su 12 posti, quello di Ceglie 6 su 12 e quello di Cisternino 9 su 11.

Come già detto i casi totali ub Puglia sono 700.761, i tamponi eseguiti 8.460.925. Le persone guarite 603.495, 5736 in più rispetto a ieri. Le persone decedute 7.530

Casi totali per provincia: Bari 234.265, Bat 69.960, Brindisi 65.456, Foggia 109.725, Lecce 118.406, Taranto 95.540. Residenti fuori regione: 5.079. Provincia in definizione: 2.330