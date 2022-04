Quasi un milione di pugliesi infettati dal Covid-19. Nelle ultime 24 ore nove decessi

Sono 1.859 i nuovi casi di positivi al Covid-19 registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, come ogni lunedì i contagi registrati sono minori rispetto agli altri giorni della settimana per via della riduzione dei servizi di tracciamento durante il weekend. I tamponi eseguiti sono 17.171, i decessi 9. Il più alto numero di nuovi casi si registra in provincia di Bari con 702 positivi, a seguire Lecce con 422, poi Foggia con 238, Taranto con 179, Brindisi con 163, Bat con 134. Residenti fuori regione: 18. Provincia in definizione: 3

Le persone attualmente positive sono 107.848, di queste 649 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 657) e 39 in terapia intensiva (ieri erano 40). Nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverate 16 persone, in Area mista 7, in Terapia intensiva 3. In Pneumologia a Ostuni 15, in Medicina interna 18. Il pot Covid di Ceglie ospita 8 pazienti, quelli di Mesagne e Cisternino 10.

Dati complessivi

I casi totali sono 975.598, i test eseguiti 10.068.783, le persone guarite 859.671,1843 in più rispetto a ieri. Quelle decedute 8.079. Casi totali per provincia: Bari 317.284, Bat 89.712, Brindisi 89.895, Foggia 145.653, Lecce 194.522, 128.419. Residenti fuori regione: 7.006. Provincia in definizione: 3.107