Covid: in un giorno quasi 3mila guariti e 2mila nuovi casi in Puglia. Quattro decessi

Sono 1.859 i casi di positivi al Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, 12.529 i tamponi eseguiti e 4 quattro le persone decedute. Il più alto numero di nuovi contagi si regsitra nel Leccese con 481, a seguire Bari con 452, poi Taranto con 303, Foggia con 218, Brindisi con 200, Bat 126. Residenti fuori regione: 68, provincia in definizione: 11.

Le persone attualmente positive sono 40.089, di queste 393 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 404) e 17 in Terapia intensiva. Al Perrino di Brindisi sono ricoveratu 14 pazienti in Malattie infettive, 7 in Pneumologia e 12 in Area mista. In Medicina interna a Ostuni sono 2.

Il Post covid di Mesagne ospita 4 pazienti.

Dati complessivi

I casi totali di positivi al Covid 19 sono 1.427.819, i test eseguiti 12.291.734, le persone guarite 1.378.819, 2896 in più rispetto a ieri. Quelle decedute 8.911. Casi totali per provincia: Bari 461.813, Bat 124.617, Brindisi 134.778, Foggia 202.831, Lecce 290.529, Taranto 194.25. Residenti fuori regione: 14.187. Provincia in definizione: 4.813

Aggiornamento vaccinazioni

Nella Asl di Brindisi sono state somministrate 944.880 dosi di vaccino, di cui 342.336 prime dosi, 332.239 seconde dosi, 259.312 terze dosi e 10.993 quarte dosi. Mediamente sono state somministrate 1.717,96 dosi per giornata di vaccinazione. Sono 130.693 le dosi erogate da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, di cui 56.351 (43,1 per cento) in ambito ambulatoriale.