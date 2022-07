Covid in Puglia: aumentano i ricoveri. In Pneumologia del Perrino occupati tutti e 4 i posti

Sono 8.139 i nuovi casi di positvi al Covid-19 in Puglia registrati nelle ultime 24 ore. Il dato con i 6194 guariti e i cinque decessi porta il numero degli attuali positivi a 92912. Sono 28.596, invece, i test giornalieri esgeuiti.

Il più alto numero di nuovi casi si registra nella Asl di Bari, sono 2.451. A seguire Lecce con 1776, poi Taranto con 1288, Foggia 885, Brindisi 820, Bat 776. Residenti fuori regione 113, provincia in definizione 30.

I ricoveri

Degli attualmente positivi 472 sono ricoverati in area non critica (ieri erano 444), 18 in Terapia intensiva (ieri erano 20). Per quanto riguarda gli ospedali del Brindisino in Malattie infettive del Perrino ci sono 18 pazienti positivi ricoverati (ieri erano 15), su 20 posti a disposizione, In Penumologia tutti e quattro i posti messi a disposizione per i malati con Covid sono occupati. in Area mista si contano 16 pazienti, ieri erano 15. In Medicina interna di Ostuni ci sono 7 pazienti con Covid e nel Post Covid di Mesagne 7.

Dati complessivi

I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 1.312.968, i test eseguiti 11.737.025, le persone guarite 1.211.342, quelle decedute 8.714. Casi totali per provincia: Bari: 428.233, Bat 115.777, Brindisi 123.415, Foggia 189.458, Lecce 264.706, Taranto 175.755. Residenti fuori regione: 11.341, Provincia in definizione: 4.283