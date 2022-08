Covid-19: in Puglia oltre 1500 nuovi casi e cinque decessi in un giorno

Sono 1.539 i nuovi casi di positivi al Covid-19 registrati in Puglia nelle ultime 24 ore,10.846 i test giornalieri eseguiti e 5 le persone decedute. Il più alto numero di nuovi casi si registra nel Leccese con 460 contagi in un giorno, a seguire Bari con 343, poi Taranto con 228, Foggia con 200, Brindisi con 158, Bat 94. Residenti fuori regione 52, provincia in definizione 4

Le persone attualmente positive sono 33.913, di queste 320 sono ricoverate in area non critica e 17 in Terapia intensiva. Nel reparto di Malattie infettive del Perrino di Brindisi ci sono 13 pazienti positivi ricoverati, in Pneumologia 4, in Area Mista 8. In Medicina interna a Ostuni 3. Nel Post Covid di Mesagne 6.

Dati complessivi: casi totali 1.437.867, tamponi eseguiti 12.360.356, persone guarite 1.395.006, persone decedute 8.948.

Casi totali per provincia: Bari 464.169, Bat 125.199, Brindisi 135.782, Foggia 204.038, Lecce 293.473, Taranto 195.741. Residenti fuori regione: 14.596. Provincia in definizione: 4.869