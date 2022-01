Covid-19, altri dieci decessi in Puglia. Quasi 140mila gli attualmente positivi

Altre dieci persone positive al Covid-19 hanno perso la vita in Puglia nelle ultime 24 ore. Sono 9433, invece, i nuovi casi e 94.146 i test giornalieri registrati. Il più alto numero di contagi si registra nella Asl di Lecce con 3072 nuovi positivi, a seguire Lecce con 1651, Foggia con 1425, Taranto con 1281, Bat con 1068, Brindisi con 837. Residenti fuori regione 52 e in provincia in definizione 47.

Le persone attualmente positive in Puglia sono 139.003, di queste 665 sono ricoverate in area non critica e 69 in Terapia intensiva. Al Perrino di Brindisi, invece, sono ricoverati 13 pazienti in Malattie infettive su 20 posti letto disponibili, in Medicina interna 14 su 15 posti disponibili, in Pneumologia 13 su 20. In Area Covid 2 su10, in Area Covid Pediatria 6 su10. In Terapia intensiva 1 su 28. A Ostuni: 3 su 17 in Ortopedia, 16 su 20 in Pneumologia, 19 su 28 in Medicina interna. Il Post Covid di Mesagne ospita 10 pazienti su 12 e quello di Ceglie Messapica 19 su 12.

I casi totali in Puglia dall'inizio dell'emergenza sono 487.146, i tamponi eseguiti 7.015.998. Le persone guarite 341.059, quelle decedute 7084. I casi totali per provincia sono così distribuiti: Bari 170.704, Provincia di Bat: 49.535 Provincia di Brindisi: 45.337, Provincia di Foggia: 76.682, Provincia di Lecce: 72.245, Provincia di Taranto: 67.795. Residenti fuori regione: 3.532, Provincia in definizione: 1.316