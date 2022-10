Covid-19: in Puglia quasi 1300 nuovi casi in un giorno e quattro decessi

Sono 1.294 i nuovi casi di positivi al Covid-19 registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, 8.990 i test registrati e quattro i decessi. Il più alto numero di contagi si regsitra nel Barese con 393 casi, a seguire Lecce con 362, poi Brindisi con 175, Taranto con 164, Foggia 111, Bat 71. Residenti fuori regione 11, provincia in definizione 7.

Le persone attualmente positive sono 14.805, di queste 152 sono ricoverate in area non critica e 7 in Terapia intensiva

Dati complessivi

I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 1.508.710, i test eseguiti 12.916.071, le persone guarite 1.484.758, quelle decedute 9.147. Casi totali per provincia: Bari 486.265, Bat 128.867, Brindisi 143.225, Foggia 212.213 Lecce 312.555, Taranto 204.533. Residenti fuori regione: 15.916. Provincia in definizione: 5.136