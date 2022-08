Covid-19: oltre 1300 nuovi casi in un giorno in Puglia. Un decesso

Sono 1.356 i nuovi casi casi di positivi al Covid-19 registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, 9.238 i tamponi effettuati. Una persona ha perso la vita. Il più alto numero di nuovi casi si registra nel Leccese con 452 contagi in un giorno. A seguire Bari con 363, Foggia 151, Taranto 136, Brindisi 135, Bat 77. Residenti fuori regione 39, provincia in definizione 3.

Le persone attualmente positive sono 21.654, quelle ricoverate in area non critica 279, 16 in Terapia intensiva.

I casi totali sono 1.446.656, i test eseguiti 12.418.085, le persone guarite 1.416.033, 1328 in più rispetto a ieri. Quelle decedute 8.969

Casi totali per provincia: Bari 466.331, Bat 125.688, Brindisi 136.655, Foggia 205.117, Lecce 296.163, Taranto 196.839. Residenti fuori regione: 14.970. Provincia in definizione: 4.893