Bollettino Covid-19: in Puglia oltre 10mila tamponi e 1319 positivi in un giorno

Secondo il bollettino epidemiologico diramato dalla Regione Puglia, oggi, mercoledì 26 ottobre 2022, si registrano 1.319 nuovi casi di positivi al Covid-19, 10.110 test giornalieri eseguiti e una persona deceduta. Il più alto numero di nuovi casi si registra nel Leccese con 399 contagi, a seguire Bari con 377, Taranto 172, Brindisi 159, Foggia 121, Bat 72. Residenti fuori regione: 12, provincia in definizione: 7

Le persone attualmente positive sono 14.228, di quste 159 sono ricoverate in area non critica, 10 in Terapia intensiva. Dati complessivi: i casi totali sono 1.513.568, i tamponi eseguiti 12.950.963, le persone guarite 1.490.185, quelle decedute 9.155

Casi totali per provincia: Bari 487.675, Bat 129.105, Brindisi 143.794, Foggia 212.636, Lecce 314.112, Taranto 205.140. Residenti fuori regione: 15.954. Provincia in definizione: 5.152