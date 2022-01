Altri 8.117 nuovi casi di positivi al Covid-19 in Puglia, oltre 4mila i guariti

Altri 8.117 nuovi casi di positivi al Covid-19 in Puglia, 43375 i tamponi eseguiti e 9 le persone deceduto in un giorno. Oltre 4mila i guariti. Il più alto numero di nuovi casi si registra in provincia di Bari con 2.522 contagi in 24 ore, a seguire Lecce 1.521, Foggia 1.235, Taranto 1.005, Bat 863, Brindisi 841. Residenti fuori regione 67. Provincia in definizione: 63.

I ricoveri

Le persone attualmente positive sono 126.896, di queste 698 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 685), 66 in Terapia intensiva (ieri erano 61). Al Perrino di Brindisi sono ricoverate 15 persone su 20 posti letto messi a disposizione in Malattie Infettive, in Medicina interna 12 su 15, in Pneumologia 13 su 28, in Area Covid 4 su 10, in Area Covid Pediatria 4 su10. In Terapia intensiva 5 su 28. Nell'ospedale di Ostuni ci sono

22 pazienti su 28 posti letto in Medicina interna, 12 su 20 in Pneumologia, 1 su 17 in Ortopedia. I post covid di Mesagne e Ceglie Messapica ospitano 11 pazienti su 12.

Secondo i dati Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) del 26 genaio cala al 17 per cento la percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid in Italia e, a livello giornaliero, scende in 9 regioni, tra queste la Puglia: 12 per cento.

Dati complessivi

Dall'inizio dell'emergenza in Puglia sono stati registrati 578.552 casi totali di positivi al Covi-19 e sono stati eseguiti 7.492.051 tamponi. Le persone guarite sono 444.479, 4202 in più rispetto a ieri, quelle decedute 7.177

Casi totali per provincia: Provincia di Bari: 199.371, Provincia di Bat: 59.778, Provincia di Brindisi: 54.398, Provincia di Foggia: 90.469, Provincia di Lecce: 88.213, Provincia di Taranto: 80.317, Residenti fuori regione: 4.242. Provincia in definizione: 1.764.

Situazione vaccini

La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 46,3 per cento, 17,4 punti sopra la media nazionale che invece è del 29,6 per cento (grafico allegato). Il 13 per cento della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. La terza dose/richiamo per l’intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 61 per cento (+4,5 per cento della media nazionale)

Nella Asl di Brindisi proseguono le vaccinazioni per la fascia 5-11 anni. Finora sono state somministrate 16.801 dosi, di cui 12.613 prime dosi e 4.188 seconde dosi su un target di 22.000 bambini, per una copertura vaccinale rispettivamente al 57,3 per cento e al 19 per cento. Per la popolazione over 12 domani, 28 gennaio, Open day con accesso libero, dalle 9 alle 14, nel centro vaccinale di Conforama a Fasano e nella struttura tensostatica di Oria.