Covid: sono 116.328 le persone attualmente positive, altri quattro decessi

Come ogni lunedì, a causa della diminuzione delle attività diagnostiche, il numero dei casi positivi al Covid è nettamente inferiore rispetto a quello dei giorni precedenti. Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia riporta 2791 nuovi casi, 23.398 test giornalieri eseguiti e quattro decessi. Il più alto numero di nuovi casi per provincia si registra nel Barese con 822 casi, a seguire Lecce con 816, Foggia con 354, Brindisi 275, Taranto 255, Bat 231. Residenti fuori regione 27. Provincia in definizione 11.

Le persone attualmente positive sono 116.328, quelle ricoverate in area non critica sono 625, quelle in intensiva 39.

Dati complessivi: i casi totali sono 892.209, i test eseguiti sono 9.607.099. Le persone guarite sono 767.954, 2791 in più rispetto a ieri. Quelle decedute 7.927. Casi totali per provincia: Bari 289.330, Bat 83.826, Brindisi 81.666, Foggia 135.266, Lecce 175.492, Taranto 117.315. Residenti fuori regione 6.425. Provincia in definizione 2.889