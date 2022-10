Covid-19: in Puglia 1209 nuovi casi e quattro decessi nelle ultime 24 ore

Sono 1.209 i casi di positivi al Covid-19 registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, 6.718 i test eseguiti e 4 i decessi. Il più alto numero di nuovi casi si registra nella Asl di Lecce, sono 393, a seguire Bari con 344, Brindisi 160, Taranto 142, Foggia 99, Bat 64. Residenti fuori regione 5, Provincia in definizione: 2. Le persone attualmente positive sono 14.265, di queste 172 sono ricoverate in area non critica e 9 in Terapia intensiva.

Dati complessivi

I casi totali sono 1.516.104, i test eseguiti 12.969.989, le persone guarite 1.492.675, quelle decedute 9.164. Casi totali per provincia: Bari 488.404, Bat 129.249, Brindisi 144.119, Foggia 212.869, Lecce 314.913, Taranto 205.425. Residenti fuori regione: 15.967. Provincia in definizione: 5.158