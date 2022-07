Covid altri 3905 nuovi casi e tre decessi in Puglia. Nel Brindisino in 50 sono ricoverati

Altri 3.905 nuovi casi di positivi al covid-19 nelle ultime 24 ore, 21.181 i test giornalieri e 3 le persone decedute. Il più alto numero di nuovi casi si registra nella Asl di Bari con 1119, a seguire Lecce con 885, poi Taranto con 664, Foggia con 503, Brindisi 391, Bat 245. Residenti fuori regione: 80, provincia in definizione: 18.

Le persone attualmente positive sono 56.520, di queste 506 sono ricoverate in area non critica e 17 in Terapia intensiva. Nelle strutture sanitarie della Asl di Brindisi sono ricoverati 50 pazienti con covid. Perrino: in Malattie infettive 17, in Pneumologia 7, in Area mista 16. Ostuni: 7 in Medicina interna. Nel Post Covid di Mesagne 3.

Dati complessivi

I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 1.395.433, i test eseguiti 12.106.997, le persone guarite 1.330.100, quelle decedute 8.813. Casi totali per provincia: Bari 452.971, Bat 122.508, Brindisi 131.402, Foggia 199.149, Lecce 282.301, Taranto 189.240. Residenti fuori regione: 13.184. Provincia in definizione: 4.678