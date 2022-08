Covid-19: in Puglia oltre mille nuovi casi e 1600 guariti in un giorno. Quattro decessi

Sono 1.114 i nuovi casi di positivi al Covid-19 registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, 10.205 i test eseguiti e 4 i decessi. Il più alto numero di nuovi casi si registra nel Leccese con 325 contagi in un giorno, a seguire il Barese con 307, poi Foggia con 178, Taranto con 135, Brindisi con 79, Bat 49. Residenti fuori regione: 34, Provincia in definizione: 7.

Le persone attualmente positive sono 19.855, di queste 230 sono ricoverate in area non critica e 11 in Terapia intensiva.

Dati complessivi

I casi totali sono 1.453.388, i test eseguiti 12.473.239, le persone guarite 1.424.540, 1617 in più rispetto a ieri. Quelle decedute 8.993. Casi totali per provincia: Bari 468.168, Bat: 125.999, Brindisi: 137.249, Foggia: 206.077, Lecce: 298.091, Taranto: 197.695. Residenti fuori regione: 15.176. Provincia in definizione: 4.933