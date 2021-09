Covid, in una settimana in Puglia 1200 nuovi casi, 17 decessi e oltre 1600 guariti

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 164 nuovi positivi. Le persone attualmente positive sono 3298, di queste 187 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva

In una settimana in Puglia si sono registrati 1207 nuovi casi, 1633 guariti e 17 decessi. Per quanto riguarda le ultime 24 ore, invece, sono 164 i nuovi positivi e 13.391 tamponi registrati. Nessun decesso. Il più alto numero di nuovi casi si registra in provincia di Bari: sono 57. A seguire Lecce con 51, Foggia e Bat con 21, Taranto 6, Brindisi 5, Provincia in definizione 2 e residenti fuori regione 1.

Le persone attualmente positive sono 3298, di queste 187 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva. All'ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati 7 pazienti in Malattie infettive e 7 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.

I tamponi effettuati dall'inizio dell'emergenza sono 3.539.070, di questi 267.201sono risultati positivi al Covid-19. Le persone guarite sono 257.139 e quelle decedute 6.764

Casi totali per provincia: Bari 98.191, Bat 27.988, Brindisi: 21.187, Foggia 46.992, Lecce 30.729, Taranto 40.649. Residenti fuori regione 988 e di provincia in definizione 477.