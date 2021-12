Covid: oltre 400 nuovi contagi in Puglia, 104 nel Brindisino. Quattro i decessi

Altri 414 nuovi casi di positivi al covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore, 14.744 i tamponi registrati e quattro i decessi. Il più alto numero di nuovi contagi si registra in provincia di Foggia, sono 146, a seguire Brindisi con 104, Lecce con 82, Bari con 66, Bat con 8, Taranto con 3. Sono tre anche i residenti fuori regione e 2 che appartegono a provincia in definzione.

Le persone attualmente positive sono 7440, di queste 152 sono ricoverate in area non critica e 26 in Terapia intensiva. Al Perrino di Brindisi, invece, sono ricoverati 8 pazienti in Malattie infettive e 10 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 5 pazienti.

Dati complessivi

Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti 5.213.807 tamponi e accertati 287.569 casi. Le persone guarite sono 273.188, 148 in più rispetto a ieri e quelle decedute 6.941. Casi totali per provincia: Bari 103.328, Bat 29.273, Brindisi 23.382, Foggia 51.639, Lecce 34.560, Taranto 43.752. Residenti fuori regione: 1.097.Provincia in definizione: 538