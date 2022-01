Covid, in Puglia quasi 13mila nuovi casi e 18 decessi. Oltre 121mila attualmente positivi

Sono 12.751 i nuovi casi di positivi al Covid-19 registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, 18 i decessi. I tamponi registrati sono 95.198. Il più alto numero di nuovi casi si registra nella Asl di Bari con 3.847, a seguire Foggia con 2196, Lecce con 2136, Taranto con 1.726, Bat con 1.580, Brindisi con 1.111. Residenti fuori regione 10, Provincia in definizione 54.

Ricoveri

Le persone attualmente positive sono 121.543, di queste 714 sono ricoverate in area non critica, 67 in terapia intensiva. All'ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati 13 pazienti su 20 posti letto disponibili in Malattie infettive, 12 su 15 in Medicina interna, 15 su 28 in Pneumologia. In Area Covid sono occupati 4 posti su 10 dieci disponibili. Area Covid Pediatria 3 su 10, in Terapia intensiva 4 su 28. Per quanto riguarda i ricoveri presso l'ospedale di Ostuni: in Ortopedia 1 su 17, in Medicina interna 25 su 28, in Pneumologia 18 su 20. Il post covid di Mesagne e di Ceglie Messapica ospitano 12 pazienti su 12 posti letto.

Dati complessivi

I casi totali di positivi sono 561.676, i tamponi eseguiti 7.382.940. Le persone guarite sono 432.980, quelle decedute 7.153. Casi totali per provincia: Bari 194.132, Bat 57.992, Brindisi 52.755, Foggia 87.788, Lecce 85.074, Taranto 78.164. Residenti fuori regione 4.122. Provincia in definizione: 1.649