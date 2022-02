Covid, nei primi due mesi dell'anno oltre 400mila contagi e 676 decessi, 18 nelle ultime 24 ore

Nei primi due mesi dell'anno sono 676 le persone positive al Covid-19 che hanno perso la vita in Puglia, 18 nelle ultime 24 ore. Sono 422.072 le persone contagiate e 369.443 i guariti. Per quanto riguarda i nuovi casi, si registrano 1537, nuovi contagi nelle ultime 24ore, 16.574 i test eseguiti. Il più alto numero di nuovi casi si registra nel Leccese con 513 positivi, a seguire Bari con 381, Foggia con 242, Taranto con 141, Bat con 135, Brindisi con 103. Residenti fuori regione: 18, provincia in definizione: 4.

Le persone attualmente positive in Puglia sono 79.320, di queste 595 sono ricoverate in area non critica e 31 in terapia intensiva. Presso l'ospedale Perrino ci sono due persone ricoverate in Medicina interna, 11 in Malattie infettive, 5 in Pneumologia, 1 in Terapia intensiva, 10 in

Area Covid, 3 in Area Covid Pediatria. Presso l'ospedale di Ostuni ci sono 14 pazienti ricoverati in Medicina interna e 4 in Pneumologia. Presso il post covid di Ceglie 4, in quello di Mesagne 10 e in quello di Cisternino 8.

Dati complessivi

I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 734.229, i tamponi effettuati 8.729.786, le persone guarite 647.246, 1865 in più rispetto a ieri e quelle decedute 7.663. I casi totali per provincia sono così suddivisi: Bari 243.162, Bat 72.451, Brindisi 68.243, Foggia 115.199, Lecce 127.836, Taranto 99.590. Residenti fuori regione: 5.313. Provincia in definizione: 2.435