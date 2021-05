Covid: in Puglia quasi 25mila attualmente positivi. Nel Brindisino 51 ricoverati

I pazienti guariti sono 218.993, 895 in più rispetto a ieri. I casi attualmente positivi in Puglia sono 24.924, 585 sono ricoverati, 50 in meno rispetto a ieri

Altri 142 nuovi positivi al Covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore. Ieri erano 90. I tamponi registrati oggi sono 3.755. I nuovi positivi sono così suddivisi: 22 in provincia di Bari, 26 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia Bat, 35 in provincia di Foggia, 45 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 6 decessi: 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

I pazienti guariti sono 218.993, 895 in più rispetto a ieri. I casi attualmente positivi in Puglia sono 24.924, 585 sono ricoverati, 50 in meno rispetto a ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.493.643 test.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.419 così suddivisi: 94.485 nella Provincia di Bari; 25.214 nella Provincia di Bat; 19.279 nella Provincia di Brindisi; 44.763 nella Provincia di Foggia; 26.474 nella Provincia di Lecce; 39.016 nella Provincia di Taranto; 798 attribuiti a residenti fuori regione; 390 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 31.5.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/eripa

Situazione ricoveri nel Brindisino

Al Perrino sono ricoverati 13 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 12 in Medicina interna, 8 in Rianimazione.

Un decesso al Perrino: una donna di 66 anni in Rianimazione. I Post Covid ospitano 11 pazienti a Mesagne, 2 a Ceglie Messapica, 2 a Cisternino.

Ieri, domenica 30 maggio, è stato chiuso il reparto Covid di Pneumologia dell'ospedale di Ostuni. Dei cinque pazienti ricoverati due sono stati dimessi nel post Covid di Mesagne, uno trasferito in Medicina interna Covid al Perrino, uno nella Medicina non Covid di Brindisi e uno nel centro di riabilitazione San Raffaele di Ceglie Messapica da cui proveniva.