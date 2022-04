Covid: oltre 10mila guariti e 8mila nuovi casi in un giorno in Puglia, 16 decessi

Sono 8.441 i nuovi casi di positivi al Covid 19 registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, 62.971 i tamponi eseguiti e 16 le persone decedute. Il più alto numero di nuovi casi si registra nella Asl di Bari con 2.967, a seguire Lecce con 1759, Taranto con 1162, Foggia con 1.089, Brindisi 888, Bat 513. Residenti fuori regione 46, provincia in definizione 17.

In Puglia ricoveri stabili

Le persone attualmente positive sono 114.657, di queste 690 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 682), 40 in Terapia intensiva (nessun aumento). Nel reparto di Malattie infettive ci sono 16 ricoveri per covid, in Terapia intensiva 6, in Area mista 9. Presso Pneumologia di Ostuni 14, in Medicina interna 21, nel Post covid di Mesagne 11, Cisternino 4 e Ceglie Messapica 7.

In base al monitoraggio quotidiano Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), l'occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di area medica (o 'non critica') da parte di pazienti con Covid-19 cala in Basilicata (26 per cento) e Molise (15 per cento), ma cresce in 7 regioni o province autonome: Calabria (al 34 per cento), Emilia Romagna (14 per cento), Marche (24 per cento), Lombardia (11 per cento), Sicilia (27 per cento), Toscana (18 per cento) e Valle d'Aosta (17 per cento).

E' stabile nelle restanti 12 regioni: Abruzzo (al 22 per cento), Campania (18 per cento), Friuli Venezia Giulia (11 per cento), Lazio (19 per cento), Liguria (15 per cento), Pa di Bolzano (12 per cento), Pa Trento (al 12 per cento), Piemonte (9 per cento), Puglia (23 per cento), Sardegna (20 per cento), Umbria (40 per cento) e Veneto (9 per cento).

Sempre a livello giornaliero, l'occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti con Covid-19 cala in 6 regioni: Abruzzo (al 7 per cento), Basilicata (1 per cento), Campania (6 per cento), Emilia Romagna (3 per cento), Friuli Venezia Giulia (4 per cento) e Sicilia (7 per cento). Cresce, invece, in 3: Pa Bolzano (al 4 per cento), Toscana (8 per cento), Umbria (3 per cento). In Valle d'Aosta e Molise (0 per cento) variazione non disponibile. La percentuale è stabile nelle restanti 10 regioni o province autonome: Calabria (al 10 per cento), Lazio (8 per cento), Liguria (4 per cento), Lombardia (2 per cento), Marche (4 per cento), Pa Trento (2 v), Piemonte (5 per cento), Puglia (8 per cento), Sardegna (12 per cento) e Veneto (3 per cento).

Dati complessivi

I casi totali sono 947.421, i test eseguiti 9.899.150, le persone guarite 824.749, 10.185 in più rispetto a ieri. Quelle decedute 8015. Casi totali per provincia: Bari: 307.451, Bat: 87.688, Brindisi: 87.056, Foggia: 142.101, Lecce: 188.829, Taranto: 124.489. Residenti fuori regione: 6.782. Provincia in definizione: 3.025