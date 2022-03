Covid, Puglia: attuali positivi in continuo aumento, ma ricoveri in calo

Anche se lentamente, il numero di attuali positivi continua a crescere di giorno in Puglia. I reparti, però, altrettanto gradualmente continuano a svuotarsi. Questa la situazione che emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi (venerdì 11 marzo) dalla Regione. In un giorno si sono registrati 4.748 nuovi casi, a fronte di 28.428 test giornalieri. Altre 12 persone hanno perso la vita.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 1.303; provincia di Bat, 389; provincia di Brindisi, 388; provincia di Foggia, 606; provincia di Lecce, 1.464; provincia di Taranto, 545; residenti fuori regione, 41; provincia in definizione: 12. Altre 12 persone, purtroppo, sono morte.

I ricoveri

La situazione negli ospedali è in miglioramento. Le persone attualmente ricoverate in area non critica sono attualmente 529: 14 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva, invece, lieve incremento da 29 a 30 ricoveri.

Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono ricoverate 38 persone. Il Perrino ospita 16 pazienti: 12 in malattie infettive, 3 in Pneumologia, uno in Terapia intensiva. Nell’area mista Covid/pediatria si trovano 10 pazienti. A Ostuni sono ricoverati 15 pazienti in Medicina interna e 7 in Pneumologia. I post Covid di Ceglie Messapica, Mesagne e Cisternino ospitano rispettivamente 9, 10 e 9 persone.

I dati totali

Il numero di attuali positivi in un giorno cresce di circa mille unità, per un totale di 77.587, rispetto ai 76.606 di ieri. Da inizio pandemia si sono registrati 777.543 casi totali, a fronte di 9.018.937 test eseguiti. Sono 692.177 le persone guarite; 7.779 quelle decedute.