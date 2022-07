Covid, Puglia: circolazione virale in forte ascesa, aumentano contagi e ricoveri

Non si arresta l'avanzata dei nuovi casi Covid nella regione Puglia che deve fare i conti oggi (venerdì 1 luglio 2022) con 6mila 576 contagi su 20mila 829 test processati, facendo balzate gli attuali positivi a quota 48mila 737 (ieri erano 46mila 805). Nelle ultime 24 ore si sono registrati, poi, altri 6 decessi. I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 1.993; provincia di Bat, 568; provincia di Brindisi, 607; provincia di Foggia, 848; provincia di Lecce, 1.635; provincia di Taranto, 793; residenti fuori regione, 106; provincia in definizione, 26. E’ quanto emerge, quindi, dal bollettino diramato dalla Regione Puglia.

Negli ospedali aumentano i ricoveri. In area non critica sono 321 i posti letto occupati: 7 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva stabile, invece, il numero di pazienti che si ferma ancora a 14. Nel Brindisino, tra Brindisi ed Ostuni sono ricoverate 35 persone nei reparti di Malattie infettive, Pneumologia, Area mista e Medicina interna. Nel post Covid di Mesagne ci sono 5 pazienti.

Dall’inizio della pandemia si sono registrati 1.212.257 casi totali, a fronte di 11.406.897 test eseguiti. Sono 1.154.892 le persone guarite; 8.628 quelle decedute. A livello nazionale, quindi secondo l'ultimo rapporto della fondazione Gimbe (settimana 22-28 giugno 2022), continuano a salire i nuovi casi, +50,4 per cento in una settimana. Aumentano ricoveri ordinari (+25,7 per cento) e terapie intensive (+15 per cento). Tornano a crescere i decessi (+16,3 per cento). Circolazione virale in forte ascesa: fondamentale indossare le mascherine al chiuso e proteggere ora con la quarta dose 4 milioni di fragili

Nella settimana 22-28 giugno tutte le Regioni registrano un incremento percentuale dei nuovi casi: la Puglia la 1.009 positivi ogni 100mila abitanti. Rispetto alla settimana precedente, in tutte le Province in cui si rileva un aumento percentuale dei nuovi casi, in particolare, in 75 Province l’incidenza supera i 500 casi per 100mila abitanti come Barletta-Andria-Trani (727), Foggia (707), Lecce (689), Bari (641), Brindisi (586), Taranto (559). L'andamento dei contagi Covid (insieme ai malesseri legati al gran caldo di questi giorni) si riflette sugli accessi ai pronto soccorsi pugliesi e che è "costantemente monitorata" dalla Regione Puglia.

In una nota, la Regione spiega che negli ultimi giorni "tenuto conto dell’andamento della pandemia a livello nazionale e regionale, si stanno tenendo frequenti riunioni con tutti gli attori coinvolti, al fine di definire le disposizioni regionali che in serata saranno impartite alle direzioni strategiche delle Aziende sanitarie, in materia di rete ospedaliera Covid e No Covid e carenza di personale dei Pronto soccorso". E' stata infatti effettuata, spiega ancora la nota, "una ricognizione puntuale dell’attuale offerta ospedaliera ed è stato avviato un confronto importante con i direttori dei Pronto soccorso della Regione Puglia".

Aggiornamento vaccinazioni

Nella Asl di Brindisi, secondo l'ultimo report dell'Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione, finora sono state somministrate 935.562 dosi di vaccino, di cui 342.256 prime dosi, 332.135 seconde, 257.863 terze e 3.308 quarte dosi. Il 63,2 per cento (591.176) delle dosi è rappresentato da Pfizer, il 23,6 per cento (221.147) da Moderna, il 9,2 per cento (86.097) da AstraZeneca, il 2,7 per cento (24.957) da Pfizer pediatrico, l’1,3 per cento (12.098) Janssen e lo 0,01 per cento (87) da Novavax. Sono stati vaccinati 321.111 residenti con il ciclo completo (87,07 per cento), 335.176 con almeno una dose (90,9 per cento) e 244.231 vaccinati con terza dose (70,6 per cento).

Sono 128.467 le dosi erogate da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, di cui 54.918 (42,8 per cento) in ambito ambulatoriale. Il 18 per cento (23.062) delle dosi è stato somministrato a soggetti con età superiore a 80 anni, il 24,5 per cento (31.477) a soggetti con età nella fascia 70-79 anni, il 24,2 per cento (30.984) a soggetti tra 60 e 69 anni e il 33,8 per cento (42.944) a soggetti sotto i 60 anni di età. I soggetti fragili rappresentano la categoria a rischio vaccinata prevalentemente (70.896; 55,2 per cento), seguita dai soggetti con età superiore a 60 anni (31.635; 24,6 per cento), dai soggetti con età inferiore a 60 anni (9.636; 7,5 per cento) e da altre categorie (16.300; 12,7 per cento).