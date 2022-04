Covid, Puglia: calano i ricoveri nelle ultime 24 ore, meno di 108mila i positivi

Sono 4.137 i nuovi contagi da coronavirus segnalati nel bollettino regionale di oggi, domenica 10 aprile 2022, su 25mila 268 tamponi analizzati. Ancora 7 le vittime per un totale di 8.070 persone decedute dall'inizio della pandemia.

Cala il numero degli attuali positivi a 107mila 841. I positivi nelle province: Provincia di Bari: 1.398; Provincia di Bat, 287; Provincia di Brindisi, 442; Provincia di Foggia, 511; Provincia di Lecce, 853; Provincia di Taranto, 597; residenti fuori regione, 39; Provincia in definizione, 10.

Si riducono, anche, i rcoveri: da 673 di ieri (sabato 9 aprile 2022) a 657 le persone ricoverate in area non critica. I pazienti in terapia intensiva passano invece da 38 a 40. I casi totali sono 973mila 739, 10.051.612 i test eseguiti, 857mila 828 le persone guarite.