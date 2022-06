Covid, in Puglia 1360 nuovi casi, prosegue il calo dei ricoveri

Sono 1360 i nuovi casi Covid registrati in Puglia nel bollettino di oggi, venerdì 10 giugno 2022 su 9520 test giornalieri effettuati con un tasso di positività al 14,28 percento, raddoppiato rispetto a una settimana fa quando i casi erano appena 430 su 5mila 698 test processati. Registrati anche due decessi per Covid.

I nuovi casi per provincia

Nel Barese 480, 108 nella Bat, 103 nel Brindisino, 248 nel Foggiano, 249 nel Leccese, 144 nel Tarantino, 20 fuori regione e 8 in provincia in via di definizione. Cresce, quindi, il numero degli attuali positivi nelle ultime 24 ore (18.271 contro i 17.624 di ieri),

I ricoveri

Cala il numeri dei pazienti ricoverati che sono 236 in area non critica e 14 in terapia intensiva (ieri 239 in area non critica e 15 in terapia intensiva). Perrino: Malattie infettive 12/20; Pneumologia 1/2; Area mista 0; Terapia intensiva 0. Ostuni: Medicina interna 4/28

Pneumologia 0. Post Covid Mesagne 3.