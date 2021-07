Covid, Puglia: nessun decesso e altri 41 contagi in un giorno

Quarantuno nuovi casi e nessun decesso. Resta stazionario l’andamento del Covid 19 in Puglia. Stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino di oggi (sabato 10 luglio) nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6.174 tamponi. Il maggior incremento di contagi lo si è avuto in provincia di Lecce (12). Seguono le province di Bari (10), Brindis (6), Bat (5), Taranto (5), Foggia (3). Il numero di persone ricoverare è sceso a 87di cui 7 presso l’ospedale Perrino di Brindisi (4 pazienti in Malattie infettive e 3 in Pneumologia). Gli attualmente positivi sono 2.110

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.733.022 test: 245.003 sono i pazienti guariti; 2.110 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.763 così suddivisi: 95.273 nella Provincia di Bari; 25.613 nella Provincia di Bat; 19.849 nella Provincia di Brindisi; 45.201 nella Provincia di Foggia; 27.063 nella Provincia di Lecce; 39.573 nella Provincia di Taranto; 817 attribuiti a residenti fuori regione; 374 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il punto sui vaccini

Proseguono le vaccinazioni nella Asl di Brindisi con oltre 3.400 dosi al giorno. I residenti o domiciliati nel territorio provinciale vaccinati con la prima dose sono 227.750 e di questi 133.516 con la seconda dose, con una copertura vaccinale pari rispettivamente al 64,8 per cento e al 38 per cento. La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 91,4 per cento e all’86,1 per cento per il ciclo completo.