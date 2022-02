Covid, Puglia: contagi in continuo calo, ma altri 14 decessi

BRINDISI – In Puglia calano i casi di positività al Covid-19. E’ quanto emerge dal bollettino diramato oggi (venerdì 11 febbraio) dalla Regione. In un giorno si sono registrati 4.952 nuovi contagi, rispetto ai 5.778 di ieri. I tamponi effettuati sono 45.270: quasi 5mila in più rispetto ai 40.824 di ieri. Ancora alto il dato dei decessi. Altre 14 persone, purtroppo, hanno perso la vita.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 1.332; provincia di Bat, 385; provincia di Brindisi, 445; provincia di Foggia, 827; provincia di Lecce, 1.340; provincia di Taranto, 578; residenti fuori regione, 33; provincia in definizione, 12.

La situazione dei ricoveri

Parallelamente al calo dei contagi continua anche il calo dei ricoveri. In area non critica si trovano attualmente 745 pazienti: tre in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva le persone ricoverate sono 68: stesso dato di ieri. Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono complessivamente ricoverati 68 pazienti. Il Perrino ne ospita 48: 14 in malattie infettive; 13 in Pneumologia; 12 in Medicina interna; 9 in terapia intensiva. In area Covid adulti si trovano 9 persone. Sono 8, invece, i bambini ricoverati in area Covid Pediatria. Altre 20 persone sono ricoverate a Ostuni: 5 in Pneumologia, 15 in Malattie Infettive. I post Covid di Ceglie Messapica, Mesagne e Cisternino ospitano rispettivamente 9, 12 e 9 pazienti.

I dati complessivi

Le persone attualmente positive sono 100.528, circa mille in meno rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 670.456 casi totali, a fronte di 8.235.298 test eseguiti. Sono 562.520 le persone guarite; 7.408, invece, quelle decedute.

Aggiornamento vaccinazioni

Nella Asl di Brindisi, ieri, sono state somministrate circa 1.900 dosi di vaccino anti Covid e fra queste,133 nell'ospedale Perrino e 146 nel PalaVinci a Brindisi, 99 da Conforama a Fasano, 92 nella palestra della scuola Falcone di Mesagne, 239 nel palazzetto dello sport di Ceglie Messapica, 213 nel pressostatico di San Vito dei Normanni, 154 nella struttura tensostatica di Oria, 69 nel poliambulatorio territoriale di Francavilla Fontana. Sono state 34 le vaccinazioni a domicilio effettuate dalla Asl e 235 quelle in ambulatorio a cura dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Le vaccinazioni pediatriche, nella giornata di ieri, sono state 444.