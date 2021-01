Covid, Puglia: decessi e contagi in calo, la curva rallenta

BRINDISI – L’unica dato in aumento è quello dei ricoveri. In calo nuovi contagi da Covid-19 e decessi nel bollettino epidemiologico diramato oggi dalla Regione Puglia. La nota stonata, dunque, è quella dei ricoveri. Nelle ultime 24 ore sono stati occupati altri nove posti letto, per un totale di 1571 persone ricoverate. I nuovi contagi sono 1.082, rispetto ai 1261 di ieri. I tamponi effettuati sono 10.221. Per quanto riguarda i decessi, si passa dai 42 di ieri, uno dei dati più alti dall’inizio della pandemia, ai 15 odierni, uno dei dati più bassi delle ultime settimane. In provincia di Brindisi si registrano 92 nuovi casi e un decesso.

I nuovi casi sono così distribuiti: 435 in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, 217 nella provincia Bat, 118 in provincia di Foggia, 104 in provincia di Lecce, 110 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 15 decessi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia,1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.143.261 test: 46.345 sono i pazienti guariti; 55.478 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 104.578, così suddivisi: 40.162 nella Provincia di Bari; 12.013 nella Provincia di Bat; 7.724 nella Provincia di Brindisi; 22.562 nella Provincia di Foggia; 8.398 nella Provincia di Lecce; 13.050 nella Provincia di Taranto; 568 attribuiti a residenti fuori regione; 101 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.