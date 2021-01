Coronavirus: nuovo rialzo dei contagi e 24 decessi in Puglia

Dopo il rallentamento di ieri, oggi una nuova impennata di contagi. E’ quanto mai ondivago l’andamento della pandemia da Covid-19 in Puglia. Il bollettino epidemiologico di oggi (giovedì 14 gennaio) rileva 1524 nuovi casi, rispetto ai “soli” 1.082 contagi rilevati ieri, a fronte di un minor numero di tamponi: 9.191 rispetto ai 10.221 di ieri. La pressione sul sistema sanitario, però, continua a scendere, se si considera che i ricoveri sono diminuiti di 22 unità, passando dai 1571di ieri ai 1541 di oggi. Il numero dei guariti, pari a 1443, è inoltre fra i più alti di sempre. Ma purtroppo bisogna fare i conti anche con i decessi, ancora troppi. Altre 24 persone hanno perso la vita nelle ultime 24 ore.

La provincia di Brindisi, con 87 casi, è quella in cui si è registrato il minor numero di nuovi contagi. Questa la situazione nelle altre province: 445 in provincia di Bari, 128 nella provincia Bat, 280 in provincia di Foggia, 138 in provincia di Lecce, 450 in provincia di Taranto. 3 casi di residenti fuori regione e 1 caso di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 24 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 8 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.152.452 test: 47.788 sono i pazienti guariti; 55.535 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 106.102, così suddivisi: 40.607 nella Provincia di Bari; 12.141 nella Provincia di Bat; 7.811 nella Provincia di Brindisi; 22.842 nella Provincia di Foggia; 8.536 nella Provincia di Lecce; 13.500 nella Provincia di Taranto; 565 attribuiti a residenti fuori regione; 100 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri in provincia di Brindisi

In provincia di Brindisi sono 71 le persone attualmente ricoverate fra gli ospedali di Brindisi e Ostuni. Il nosocomio della Città Bianca ospita 20 pazienti in Medicina interna e 11 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive, 14 in Pneumologia, 7 in Rianimazione. I Post Covid ospitano 6 pazienti a Mesagne, 7 a Ceglie Messapica, 3 a Cisternino.