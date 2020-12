Covid, Puglia: superata quota 2000 decessi, nuovi casi in graduale calo

Anche se con estrema lentezza, la seconda ondata di Covid, in Puglia, sta rientrando. Nella giornata in cui si supera quota 2mila morti dall’inizio della pandemia, il bollettino epidemiologico regionale rileva 1.023 nuovi casi. I tamponi registrati sono 10.163. Ma al di là dei contagi, l’indicatore che più di tutti dà il polso della situazione è quello dei ricoveri, che continuano a calare. E’ sceso di 22 unità, infatti, il carico di pazienti (1717 a fronte dei 1735 di ieri) in cura presso le strutture ospedaliere. Sono 726, invece, le persone guarite in 24 ore. In provincia di Brindisi si registrano 122 nuovi casi. Questa la situazione dei nuovi contagi nelle altre provincie: 367 in provincia di Bari, 122 in provincia di Brindisi, 104 nella provincia Bat, 145 in provincia di Foggia, 146 in provincia di Lecce, 129 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota.

I decessi registrati oggi nel bollettino sono 54 (9 in provincia di Bari, 15 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 19 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto) ma la Regione precisa che tale numero è relativo all’immissione e all’aggiornamento dei dati nell’archivio. Il dato giornaliero reale è invece in linea con l’andamento medio. Complessivamente dall'inizio della pandemia sono deceute 2012 persone.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 74.651, così suddivisi: 28.554 nella Provincia di Bari; 8.647 nella Provincia di Bat; 5.540 nella Provincia di Brindisi; 16.710 nella Provincia di Foggia; 5.813 nella Provincia di Lecce; 8.867 nella Provincia di Taranto; 454 attribuiti a residenti fuori regione; 66 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Aggiornamento ricoverati in provincia di Brindisi

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 13 pazienti in Medicina interna e 13 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 18 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 14 in Medicina interna, 7 in Rianimazione. Ieri un decesso: una donna di 87 anni in Pneumologia a Ostuni. I post Covid ospitano 13 pazienti a Mesagne, 6 a Ceglie Messapica, 6 a Cisternino.

La situazione dei positivi nei Comuni del Brindisino

A San Vito dei Normanni sono 49 i casi positivi al Covid dei quali 47 cittadini residenti in San Vito, 1 caso positivo di cittadino residente in strutture fuori San Vito e 1 caso positivo di cittadino di fuori regione. A San Michele Salentino, invece, sono 15 i casi di persone positive al Covid.