Rallentano ricoveri e contagi, undici i decessi nelle ultime 24 ore: i dati della Puglia

Sono 4.366 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, 27.871 i test giornalieri effettuati. Quanto ai decessi riportati nel bollettino epidemiologico odierno (giovedì 17 febbraio 2022), dei 30 sono 11 sono relativi alle ultime 24 ore, i restanti 19 riguardano i giorni precedenti. E' ancora Bari la provincia dove si registra il numero più alto di contagi con 1.173 casi, seguita da Lecce con 1.112, Foggia con 804, Taranto con 538, Brindisi con 367 e Bat con 322. Residenti fuori regione: 26, Provincia in definizione: 24.

Situazione ricoveri

Sono 91.232 le persone attualmente positive, di queste 723 ricoverate in area non critica (ieri erano 727) e 66 in terapia intensiva (ieri erano 64). La situazione ricoveri al Perrino di Brindisi: Malattie infettive 19/20; Medicina interna 10/15; Pneumologia 16/28; Terapia intensiva 5/28; Area Covid compresa la Pediatria Covid 13/20. Ostuni: Pneumologia 4/20; Medicina interna 16/28. Nel post Covid di Ceglie Messapica 7 pazienti, a Mesagne 11 e a Cisternino 9.

Dati complessivi

I casi totali sono 696.492, i test eseguiti 8.428.398, 597.759 le ersone guarite e 7.501 le persone decedute. Casi totali per provincia: Provincia di Bari: 233.145; Provincia di Bat: 69.602; Provincia di Brindisi: 65.061; Provincia di Foggia: 109.095; Provincia di Lecce: 117.259; Provincia di Taranto: 94.987; Residenti fuori regione: 5.039 e Provincia in definizione: 2.304.