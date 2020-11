Coronavirus, Puglia: contagi in aumento, 36 decessi in un giorno

La curva dei contagi ancora non si piega in Puglia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.234 nuovi casi di positività al Covid 19. I tamponi effettuati sono 5.228. Aumentano, purtroppo, anche i decessi: ben 36 quelli registrati in un giorno, di cui tre in provincia di Brindisi, dove i nuovi casi sono 88. I dati forniti dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico confermano che la provincia più colpita, con 495 nuovi positivi, è quella di Bari. Gli altri nuovi casi sono così distribuiti: 124 nella provincia Bat, 182 in provincia di Foggia, 94 in provincia di Lecce, 245 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Nelle utime 24 ore, come detto, sono stati registrati 36 decessi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 16 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto, un residente fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 665.959 test: 9.052 sono i pazienti guariti; 26.607 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 36.716 così suddivisi: 14.336 nella Provincia di Bari; 4.063 nella Provincia di Bat; 2.491 nella Provincia di Brindisi; 8.649 nella Provincia di Foggia; 2.766 nella Provincia di Lecce; 4.143 nella Provincia di Taranto; 268 attribuiti a residenti fuori regione;

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione in provincia di Brindisi

A Brindisi i contagi sono in aumento. Attualmente, stando ai dati comunicati dal sindaco Riccardo Rossi, vi sono 415 persone positive. Negli ultimi tre giorni, dal 14 al 16 novembre, si è avuto un incremento di 88 casi. Il primo cittadino ha emesso un’ordinanza di chiusura della scuola elementare Perasso, per la positività di una insegnante. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti della scuola materna “E. Cavaliere” di Mesagne, a seguito del contagio di una docente. Il plesso resterà chiuso fino a venerdì 20 novembre per interventi di sanificazione.