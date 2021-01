Covid, Puglia: drastico calo di tamponi e contagi, altri 26 decessi

Come ogni lunedì, drastico calo di contagi, figlio di un altrettanto drastico di tamponi effettuati in Puglia nel fine settimana. Oggi (18 gennaio) il bollettino epidemiologico regionale rileva 403 nuovi casi di positività al Covid-19, a fronte di 3.0605 tamponi effettuati. Quello che purtroppo resta stabile è il numero dei decessi. Altre 26 persone hanno infatti perso la vita nelle ultime 24 ore, di cui una in provincia di Brindisi. I ricoveri sono diminuiti di appena quattro unità in un giorno, scendendo dai 1545 di ieri ai 1541 della giornata odierna. Altre 985 persone sono guarite, per un totale di 51443 soggetti dall’inizio della pandemia.

In provincia di Brindisi si registrano appena 22 nuovi contagi. Le province messe peggio, come al solito, sono quelle di Bari e Foggia, in cui si registrano rispettivamente 175 e 117 nuovi contagi. A Seguire: 62 in provincia di Lecce; 18 in provincia di Taranto; 14 nella provincia Bat; 4 casi di residenti fuori regione e uno di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

I 26 decessi sono così distribuiti: 13 in provincia di Bari, 2 in provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.184.798 test: 51443 sono i pazienti guariti; 55512 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 109.831, così suddivisi: 42.052 nella Provincia di Bari; 12.483 nella Provincia di Bat; 8.003 nella Provincia di Brindisi; 23.661 nella Provincia di Foggia; 8.864 nella Provincia di Lecce; 14.100 nella Provincia di Taranto; 562 attribuiti a residenti fuori regione; 106 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Aggiornamento ricoverati in provincia di Brindisi

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 16 pazienti in Medicina interna e 13 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 20 pazienti in Malattie infettive, 16 in Pneumologia, 5 in Rianimazione. Oggi un decesso: una paziente di 75 anni in Rianimazione. I post Covid ospitano 5 pazienti a Mesagne, 8 a Ceglie Messapica, 3 a Cisternino.