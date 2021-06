Covid, Puglia: in provincia di Brindisi il maggior incremento di contagi

Con 25 nuovi casi, nel Brindisino si registra il maggior incremento di contagi fra le province pugliesi nelle ultime 24 ore. Sempre in provincia di Brindisi si registra anche uno dei quattro decessi rilevati a livello regionale. La pandemia è una faste stazionaria in Puglia, stando ai dati diramati tramite il bollettino di oggi (venerdì 18 giugno). In un giorno sono stati accertati altri 106 contagi (rispetto ai 90 di ieri), a fronte di 6893 tamponi effettuati (rispetto ai 6844 di ieri), I nuovi casi sono così distribuiti: 23 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia Bat, 19 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 20 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. 1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato ed attribuito. Oltre al decesso registrato nel Brindisino, sono morte altre due persone nel Leccese e una persona in provincia di Foggia.

I posti letto occupati scendono a 225 (12 in meno rispetto a ieri), altri 890 pazienti sono guariti, per un totale di 236.813 dall’inizio della pandemia. Il numero di attualmente positivi scende a

Sono stati registrati 4 decessi: 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.603.966 test: 236.813 sono i pazienti guariti: 9.343 sono i casi attualmente positivi scende sotto quota 10mila (9.343). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.757 così suddivisi: 95.056 nella Provincia di Bari; 25.554 nella Provincia di Bat; 19.687 nella Provincia di Brindisi; 45.107nella Provincia di Foggia; 26.852 nella Provincia di Lecce; 39.324 nella Provincia di Taranto; 806 attribuiti a residenti fuori regione; 371 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione ricoveri nel Brindisino

Al Perrino sono ricoverati 13 pazienti in Malattie infettive, 6 in Pneumologia, 2 in Rianimazione. Un decesso: una donna di 77 anni in Rianimazione. I Post Covid ospitano 3 pazienti a Mesagne.