Covid, Puglia: contagi sempre in calo, ma altri 22 decessi in un giorno

Continua il progressivo calo di casi di positività al Covid in Puglia. Solo il dato dei decessi resta elevato. Altre 22 persone hanno infatti perso la vita nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal bollettino epidemiologico diramato oggi (sabato 19 febbraio) dalla Regione Puglia. In un giorno si sono registrati 4.244 nuovi contagi, a fronte di 32.104 test giornalieri.

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 1.145; provincia di Bat, 342; provincia di Brindisi, 334; provincia di Foggia, 765; provincia di Lecce, 1.104; provincia di Taranto, 525; residenti fuori regione, 19; provincia in definizione, 10.

I ricoveri

La situazione dei ricoveri resta stabile. Le persone attualmente ricoverate in area non critica sono 725: tre in più rispetto a ieri. In terapia intensiva si scende invece da 62 a 57 ricoveri. Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono complessivamente ricoverati 61 pazienti. Al Perrino se ne trovano 45: 6 in Terapia intensiva; 18 in Malattie infettive; 10 in Medicina interna; 11 in Pneumologia. Nella arre Covid adulti e in quella pediatrica si trovano rispettivamente 11 e 10 pazienti. All’ospedale della Città Bianca si trovano invece 11 persone in Pneumologia e 11 in Pneumologia. I post Covid di Mesagne, Cisternino e Ceglie Messapica ospitano rispettivamente 11, 9 e 6 pazienti.

I dati complessivi

Le persone attualmente positive sono 87.931: circa 2mila in meno rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 705.005 casi totali, a fronte di 8.493.029 test eseguiti. Sono 609.522 le persone guarite; 7.552 quelle decedute.

Aggrionamento vaccinazioni

Secondo l'ultimo report a cura dell'Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi finora sono state somministrate 909.272 dosi di vaccino, di cui 341.202 prime dosi, 326.077 seconde dosi e 241.993 terze dosi. Mediamente sono state somministrate 2.313,7 dosi per giornata di vaccinazione. Il 63,2 per cento (574.845) delle dosi è rappresentato da Pfizer, il 23,4 per cento (212.494) da Moderna, il 9,5 per cento (86.097) da AstraZeneca, il 2,6 per cento (23.739) da Pfizer pediatrico e l'1,3 per cento (12.097) da Janssen (Johnson&Johnson).