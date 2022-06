Covid, Puglia: quasi duemila nuovi positivi e un decesso, stabili i ricoveri

Altri 1.954 nuovi positivi in Puglia riportati nel bollettino di oggi (domenica 19 giugno 2022), a fronte di 10.264 test effettuati. Una la persona deceduta a causa del virus. I positivi per provincia sono 571 nel Barese, 235 nella Bat, 178 nel Brindisino, 338 in provincia di Foggia, 361 nel Leccese, 234 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 31, per altri 6 la provincia è in corso di definizione. Gli attuali positivi sono 24mila 274 mentre i guariti salgono a 1.129.379. Per quanto riguarda i ricoveri, invece, sono 229 in totale: 221 quelli in area non critica ( +3 rispetto a ieri) e 8 quelli in terapia intensiva. Nel Brindisino, i ricoverati al Perrino: Malattie infettive 11; Pneumologia 2; Area mista 1. Ad Ostuni: Medicina interna 2. Post Covid Mesagne 4.