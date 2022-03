Covid, Puglia: ricoveri in aumento, quasi 100mila gli attuali positivi

BRINDISI – Torna a sfiorare quota 100mila il numero di persone attualmente positive al Covid in Puglia. Questa l’inevitabile conseguenza del rialzo della curva dei contagi in atto da più di una settimana. Tale tendenza è confermata anche dal bollettino diramato oggi (sabato 19 marzo) dalla Regione. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7.392 nuovi casi a fronte di 33.982 test giornalieri. Sono dati in linea con quelli rilevati ieri, quando si erano registrati oltre 8mila nuovi casi, ma a fronte di poco più di 36mila tamponi effettuati. Altre quattro persone, purtroppo, sono morte.

I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 2.251; provincia di Bat, 491; provincia di Brindisi, 644; provincia di Foggia, 984; provincia di Lecce, 2.177; provincia di Taranto, 779; residenti fuori regione, 47; provincia in definizione, 19.

I ricoveri

Negli ospedali si registra un lieve aumento dei ricoveri. In area non critica sono attualmente 570 i posti letto occupati: 10 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva si scende invece da 29 a 28 ricoveri. Fra l’ospedale Perrino di Brindisi e quello di Ostuni sono complessivamente ricoverate 35 persone. Al Perrino si trovano 15 pazienti in Malattie infettive e una in Pneumologia. In Area mista sono ricoverate 16 persone. A Ostuni sono ricoverate sette persone in Pneumologia e 12 in Medicina interna. I post Covid di Mesagne, Ceglie Messapica e Cisternino ospitano rispettivamente 8, 7 e 8 pazienti.

I dati totali

Le persone attualmente positive sono 99.911: oltre 3mila in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 830.341 casi totali, a fronte di 9.283.965 test eseguiti. Sono 722.576 le persone guarite; 7.854 quelle decedute.