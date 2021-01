Covid, Puglia: nuovo aumento dei contagi e dei decessi

Aumentano i casi di positività al Covid-19 in Puglia, a fronte di un calo dei tamponi effettuati. Oggi, stando ai dati forniti dalla Regione tramite il bollettino epidemiologico, si sono registrati 1.159 nuovi contagi, rispetto ai 850 di ieri. I test effettuati scendono da 12.422 a 11.485. I ricoveri sono saliti di appena due unità, passando da 1496 a 1498. Nelle ultime 24 ore sono guarite altre 850 persone. Non cala, purtroppo, la curva dei decessi. Altre 25 persone sono morte infatti in un giorno, di cui una in provincia di Brindisi.

Sempre nel Brindisino si sono registrati altri 72 casi. La provincia con più contagi (470) resta quella di Bari. A seguite: 119 in provincia di Foggia, 108 nella provincia Bat, 104 in provincia di Lecce, 286 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 25 decessi: 5 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi, 12 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.208.705 test: 53.822 sono i pazienti guariti; 55.101 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 111.840, così suddivisi: 42.893 nella Provincia di Bari; 12.668 nella Provincia di Bat; 8.116 nella Provincia di Brindisi; 23.850 nella Provincia di Foggia; 9.053 nella Provincia di Lecce; 14.593 nella Provincia di Taranto; 563 attribuiti a residenti fuori regione; 104 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri in provincia di Brindisi

Attualmente in provincia di Brindisi sono ricoverate 68 persone, fra gli ospedali di Brindisi e Ostuni. Il nosocomio della Città Bianca ospita 17 pazienti in Medicina interna e 12 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive, 16 in Pneumologia, 4 in Rianimazione. Un paziente di 86 anni è morto ieri nel reparto di Rianimazione. I Post Covid ospitano 5 pazienti a Mesagne, 7 a Ceglie Messapica, 5 a Cisternino.