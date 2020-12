Covid, Puglia: in un giorno più guarigioni che contagi, ma altri 31 decessi

Il dato è poco attendibile a causa dell’esiguo numero di tamponi effettuati (appena 4357), ma per un giorno il numero delle persone guarite, pari a 1005, supera quello dei nuovi positivi, pari a 788. E’ quanto emerge dal bollettino sulla pandemia da Covid-19 diffuso oggi dalla Regione Puglia. Continua il calo dei ricoveri, anche se solo di 10 unità (1595 le persone attualmente in ospedale, rispetto alle 1605 di ieri). Ben il 97 per cento delle persone contagiate è in cura presso la propria abitazione. Il numero dei decessi, purtroppo, resta ancora alto: 31 quelli registrati in Puglia nelle ultime 24 ore.

Le province di Brindisi e Taranto, con 17 contagi a testa, fanno registrare gli incrementi più contenuti. Gli altri tamponi positivi sono così ripartiti: 237 in provincia di Bari, 62 nella provincia Bat, 422 in provincia di Foggia, 33 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Un caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Le persone decedute, come detto, sono 31: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia Bat, 13 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 963.643 test: 25.603 sono i pazienti guariti; 53.574 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 81.387, così suddivisi: 31.327 nella Provincia di Bari; 9.414 nella Provincia di Bat; 5.942 nella Provincia di Brindisi; 18.066 nella Provincia di Foggia; 6.381 nella Provincia di Lecce; 9.716 nella Provincia di Taranto; 467 attribuiti a residenti fuori regione; 74 in provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

La situazione in provincia di Brindisi

Fra gli ospedali di Brindisi e Ostuni sono ricoverati attualmente 83 pazienti Covid: quattro in men di ieri. La struttura della Città Bianca ospita 12 degenti in Medicina interna e 15 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 18 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 10 in Medicina interna, 7 in Rianimazione. Tra ieri e oggi tre decessi: due donne di 54 e 90 anni in Medicina interna a Ostuni e una di 73 in Rianimazione. I Post Covid ospitano 10 pazienti a Mesagne, 7 a Ceglie Messapica, 7 a Cisternino.