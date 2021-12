Covid: record di tamponi in Puglia, ricoveri sempre in aumento

Sono quasi 30mila (29.928 per la precisione) i tamponi effettuati in Puglia nelle ultime 24 ore: un record dall’inizio della pandemia. I nuovi casi di positività sono 673. Parallelamente cresce anche il numero di persone ricoverate. Il bollettino epidemiologico diramato oggi (martedì 21 dicembre) dalla Regione conferma l’avanzata del virus anche a livello regionale.

I nuovi contagi sono così distribuiti: provincia di Bari, 129; provincia di Bat, 90; provincia di Brindisi, 57; provincia di Foggia, 85; provincia di Lecce, 199; provincia di Taranto, 99; residenti fuori regione, 13; provincia in definizione, 1. Altre quattro persone hanno perso la vita.

In un giorno il numero di persone ricoverate in area non critica è aumentato di 15 unità, toccando quota 167. In terapia intensiva si scende invece da 26 a 21 ricoveri. Al Perrino sono ricoverati 9 pazienti in Malattie infettive e 10 in Pneumologia. Il post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.

Altre 386 persone sono guarite, per un totale di 273.574 dall’inizio della pandemia, ma il numero di attuali positivi sale a 7.723, 283 in più rispetto a ieri. Da marzo 2020 si sono registrati 288.242, a fronte di 5.243.735 test eseguiti. Sono 6.945 le persone decedute.