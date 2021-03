Nell'ultima settimana 263 ricoveri in più e 188 morti, quasi 7mila i guariti

Sono 188 le persone decedute nell'ultima settinana in Puglia, 10 nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono 1546: 623 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 120 nella provincia Bat, 301 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 250 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. I tamponi effettuati 9.629. In una settimana sono state ricoverate 263 persone.

I 10 decessi sono così suddivisi: 7 in provincia di Bari, 2 in provincia Bat, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.763.594 test. Il totale dei pazienti guariti è di 128.993, 529 in più rispetto a ieri 6.846 nell'ultima settimana. I casi attualmente positivi sono 43.079, di questi 1895 sono ricoverati, 18 in più rispetto a ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 176.529 così suddivisi: 69.114 nella Provincia di Bari; 17.660 nella Provincia di Bat; 12.745 nella Provincia di Brindisi; 33.483 nella Provincia di Foggia; 15.945 nella Provincia di Lecce; 26.660 nella Provincia di Taranto; 649 attribuiti a residenti fuori regione; 273 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia di oggi domenica 21 marzo è disponibile al link: https://rpu.gl/xr66z

Situazione ricoveri nel Brindisino

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 29 pazienti in Medicina interna e 22 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive (uno in più rispetto a ieri), 23 in Pneumologia (uno in meno rispetto a ieri), 11 in Rianimazione (uno in più rispetto a ieri). I Post Covid ospitano 11 pazienti a Mesagne, 10 a Ceglie Messapica e 3 a Cisternino.

Da domani iniziano i preparativi per l'attivazione di circa 40 posti letto Covid che si aggiungeranno a quelli esistenti: 30 nel reparto di Medicina interna del Perrino e 10-11 nella Chirurgia generale dell'ospedale di Ostuni.