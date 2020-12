Puglia, il Covid rallenta: nuovi casi in calo, aumentano le guarigioni

Si registra, finalmente, un significativo calo dei nuovi casi di positività al Covid 19 in Puglia. Dopo settimane in cui si viaggiava a una media superiore ai mille casi giornalieri (al netto delle rilevazioni effettuate nei week end), nella giornata odierna il numero di nuovi contagi scende a 876. I tamponi effettuati sono 10.420. Continua la discesa dei ricoveri (attualmente sono 1588 le persone ricoverate, sette in meno di ieri), mentre parallelamente si ingrossano le fila dei guariti: 1123 nelle ultime 24 ore. L’unico parametro che ancora non fa registrare una inversione di tendenza è quello dei decessi: 35 quelli registrati nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi sono così distribuiti: 340 in provincia di Bari, 50 in provincia di Brindisi, 71 nella provincia Bat, 150 in provincia di Foggia, 64 in provincia di Lecce, 199 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati, come detto, 35 decessi: 6 in provincia di Bari, 15 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 974.063 test: 26.726 sono i pazienti guariti; 53.292 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 82.263, così suddivisi: 31.667 nella Provincia di Bari; 9.485 nella Provincia di Bat; 5.992 nella Provincia di Brindisi; 18.216 nella Provincia di Foggia; 6.445 nella Provincia di Lecce; 9.915 nella Provincia di Taranto; 470 attribuiti a residenti fuori regione; 73 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.