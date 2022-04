Covid, Puglia: oltre 3mila nuovi contagi ma cala il numero dei ricoverati, 4 i decessi

BRINDISI - Sono 3.036 i nuovi casi Covid-19 registrati nella regione Puglia nelle ultime 24 ore su 18.606 test effettuati e 4 le persone decedute. La provincia di Bari registra, ancora, il numero più alto di contagi con 1100, seguita dalla provincia di Lecce con 573, Foggia con 412, Taranto con 372, Brindisi con 322 e Bat con 216. Sono 34, invece, i contagiati con residenza fuori regione e 7 quelle in via di definzione. Le persone attualmente positive sono 105mila e 756.

I ricoveri

Cala leggermente il numero dei pazienti in area non critica, sono 580 a fronte dei 587 di ieri (lunedì 25 aprile) e 29 quelli in Terapia Intensiva (erano 31 ieri). Al Perrino ci sono 11 pazienti in Malattie infettive, 2 in Pneumologia, 3 in Terapia intensiva e 4 in Area mista. Ad Ostuni, invece, sono 8 in Pneumologia, 12 in Medicina interna. Post Covid: Ceglie 1/12; Mesagne 4/16; Cisternino 2/11.

Dati complessivi

Dall'inizio della pandemia sono 1.045.805 i casi totali, 10.442.573 i test eseguiti, 931.820 le persone guarite e 8.229 le persone decedute. Casi totali per provincia: Provincia di Bari: 342.256; Provincia di Bat: 94.275; Provincia di Brindisi: 97.417; Provincia di Foggia: 154.501; Provincia di Lecce: 207.702; Provincia di Taranto: 138.605; Residenti fuori regione: 7.741; Provincia in definizione: 3.308.