Covid, Puglia: ricoveri stabili, ma ancora alto il dato dei nuovi contagi

Cala il numero dei tamponi effettuati, pari a 7.692, ma resta elevato quello dei nuovi casi. In Puglia si contano altri 1.053 contagi da Covid-19. I dati divulgati dalla Regione Puglia tramite il bollettino odierno confermano che la pandemia è ancora in piena recrudescenza. Negli ultimi giorni si è anche registrato un calo delle guarigioni. Sono appena 413, infatti, le persone che si sono negativizzate nelle ultime 24 ore, per un totale di 110.046 guariti dall’inizio della pandemia. I ricoveri sono diminuiti di due unità, salendo a quota 1.398. Altre 16 persone, purtroppo, hanno perso la vita, di cui due nel Brindisino.

I contagi sono così distribuiti: 573 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 132 nella provincia Bat, 182 in provincia di Foggia, 69 in provincia di Lecce, 66 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. 1 caso di residente fuori regione è stato attribuito e riclassificato. Sono stati registrati, come detto, 16 decessi: 5 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.557.266 test 110.046 sono i pazienti guariti; 33.081 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 147.050, così suddivisi: 56.355 nella Provincia di Bari; 15.646 nella Provincia di Bat; 10.830 nella Provincia di Brindisi; 29.497 nella Provincia di Foggia; 12.440 nella Provincia di Lecce; 21.526 nella Provincia di Taranto; 582 attribuiti a residenti fuori regione; 174 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri in provincia di Brindisi

In provincia di Brindisi sono ricoverate attualmente 71 persone fra gli ospedali di Brindisi e Ostuni. Nell’ospedale della Città Bianca sono ricoverati 13 pazienti in Medicina interna e 14 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 19 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 7 in Rianimazione. Oggi un decesso a Ostuni in Pneumologia: un paziente di 82 anni. I Post Covid ospitano 9 pazienti a Mesagne e 4 a Ceglie Messapica.