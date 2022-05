Covid, Puglia: calano positivi e ricoveri ma altri mille nuovi casi e 6 decessi

Sono oltre mille (1.101) i nuovi casi Covid in Puglia registrati nelle ultime ore 24 in Puglia, a fronte di 10mila 145 test effettuati. Sei, invece, i decessi. La maggiore incidenza di nuovi positivi si registra nel Barese con 334 casi, 62 nella Bat, 118 nel Brindisino, 166 in provincia di Foggia, 243 in provincia di Lecce, 164 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 9, per cinque la provincia è in corso di definizione. Calano, ancora, gli attuali positivi: oggi sono 27mila 384 (-447 in meno rispetto a ieri, venerdì 27 maggio 2022). Mentre i guariti sono 1.094.269 (+ 1542).

Per quanto riguarda, invece, la situazione dei ricoveri, scende ancora il numero: oggi, in totale, le persone in ospedale sono 319 (-16 rispetto a ieri): 308 in area non critica (-15), e 11 in terapia intensiva (-1). Nel Brindisino, al Perrino i ricoverati Covid sono 14: Malattie infettive 9/20, Pneumologia 1/2; Terapia intensiva 0/28; Area mista 4/20. Ad Ostuni i pazienti Covid sono 10: Medicina interna 10/28; Pneumologia 0/20. Il post Covid di Mesagne ospita 5 persone su 16.