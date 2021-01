Covid: trend stabile in Puglia, nel Brindisino 69 persone in ospedale

Sulla falsa riga del trend nazionale, anche in Puglia la curva pandemica si mantiene stabile. Ormai da settimane si viaggia a una media di circa 1000 casi giornalieri di positività al Covid, come confermato dai 1.069 nuovi contagi rilevati oggi (venerdì 29 gennaio) dal bollettino epidemiologico. Complessivamente sono stati effettuati 8.775 test. I ricoveri, dai 1567 di ieri ai 1569 di oggi, sono saliti di appena due unità. I guariti odierni sono 1.115, per un totale di 65539 guarigioni. I decessi, 24, sono dieci in meno rispetto a quelli di ieri.

I nuovi casi sono così distribuiti: 344 in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, 111 nella provincia BAT, 244 in provincia di Foggia, 166 in provincia di Lecce, 111 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 24 decessi: 8 in provincia di Bari, 6 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.294.800 test: 65.539 sono i pazienti guariti; 52.278 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 120.967, così suddivisi: 46.070 nella Provincia di Bari; 13.486 nella Provincia di Bat; 8.734 nella Provincia di Brindisi; 25.596 nella Provincia di Foggia; 10.153 nella Provincia di Lecce; 16.237 nella Provincia di Taranto; 582 attribuiti a residenti fuori regione; 109 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

I ricoveri in provincia di Brindisi

In provincia di Brindisi sono ricoverate complessivamente 69 persone, fra gli ospedali di Brinsisi e Ostuni. Il nosocomio della Città Bianca ospita15 pazienti in Medicina interna e 11 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 18 pazienti in Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 7 in Rianimazione. I Post Covid ospitano 3 pazienti a Mesagne, 4 a Ceglie Messapica, 3 a Cisternino.